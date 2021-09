Spectacle Jules et Marcel Lambesc, 12 septembre 2021, Lambesc.

Spectacle Jules et Marcel 2021-09-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-12 18:20:00 18:20:00 Espace Sévigné 6 boulevard de la République

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc

Marcel Pagnol et Raimu, deux grands noms du cinéma, deux amis indéfectibles. Le cinéma, passion commune à ces deux personnages hors du commun, est le fil du spectacle. Il a été élaboré à partir des conversations de Marcel Pagnol et Raimu, mais surtout à partir des lettres authentiques et souvent inédites que Nicolas Pagnol et Isabelle Nohain-Raimu ont généreusement livrées à l’auteur de cette adaptation, Pierre Tré Hardy.

Ces correspondances entre Jules et Marcel esquissent, petit à petit, les contours de leur amitié profonde, mêlée d’inénarrable mauvaise foi, de fâcheries mémorables et d’admiration mutuelle, que la mort prématurée de Jules inscrira à jamais dans l’éternité.

Afin de rester le plus fidèle possible au souvenir de ces deux grands hommes, Nicolas Pagnol a tenu à faire la mise en scène de ce spectacle. Au-delà du plaisir de transmettre au public la truculence des échanges épistolaires de Jules et Marcel, c’est un regard plein d’émotions d’un petit-fils sur son grand-père que nous donne à voir sa mise en scène…

Compagnie Dans la Cour des Grands

Pièce de théâtre retraçant l’amitié entre Marcel Pagnol et Raimu.

+33 4 42 17 02 96

