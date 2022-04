Spectacle : Jovany et le dernier saltimbanque Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne Aude Narbonne Un spectacle tout public : atypique, dingue et drôlement absurde rempli d’énergie et d’émotion. Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous la lumière des projecteurs, dirigé par un grand-père clown, musicien et amuseur public. Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde vous emmènent dans un univers fantasque, où, il nous raconte son histoire, son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation. 70 minutes de folie qui dévoilent le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et déséquilibré.

D’ailleurs, certains pensent qu’il est schizophrène, c’est faux, ils sont plus nombreux que ça… Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur, performer… Un artiste polyvalent qui fascine tous les publics qui le surnomment déjà le « Jim Carrey Français ».

Et vous ? Etes vous prêt à découvrir cet ovni de l’Humour ? En attendant, comme dirait son grand père:

