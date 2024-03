Spectacle Journal d’un corps Pey, samedi 4 mai 2024.

Spectacle Journal d’un corps Pey Landes

(Lecture théâtralisée)

Episodes 3 et 4 de 10h30 à 13h15

Episode 5 et 6 de 14h30 à 17h

Chaque épisode peut se voir indépendamment, mais vous êtes invités à vivre l’expérience de bout en bout.

(Lecture théâtralisée)

Episodes 3 et 4 de 10h30 à 13h15

Episode 5 et 6 de 14h30 à 17h

Chaque épisode peut se voir indépendamment, mais vous êtes invités à vivre l’expérience de bout en bout.

Un homme tient pendant toute une vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps. Il y consigne ses réactions, ses transformations, ses gloires et ses maux, comme autant de révélateurs des événements qui jalonnent sa vie dans un rapport factuel et organique. Le journal est un récit quotidien des aventures et mésaventures d’un corps, et le spectacle se présente comme un feuilleton théâtral en 6 épisodes. C’est une plongée dans l’extraordinaire aussi bien que dans l’intime.

Drôle, poignant, un brin hypocondriaque, le personnage se met à nu et le spectateur l’accompagne, pas à pas, au fil de sa vie.

Par le Théâtre des Chimères.

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:30:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Médiathèque de Pey / salle Cabos

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine mediathequedepey@wanadoo.fr

L’événement Spectacle Journal d’un corps Pey a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans