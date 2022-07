Spectacle : jougne, mémoire d’un lieu Jougne, 9 juillet 2022, Jougne.

Spectacle : jougne, mémoire d’un lieu

Dans le village Jougne Doubs

2022-07-09 – 2022-07-09

Jougne

Doubs

Dès 19h.

Organisé par le comité d’animation de Jougne. Spectacle au fil de l’histoire : quelques périodes de la riche histoire de Jougne, de l’origine à nos jours.

En 5 scènes costumées, vous passerez des rires aux larmes, de la vérité historique à l’imaginaire.

8 visites guidées toutes les 20 min., 1h de spectacle en direct, (de 19h30 à 21h50).

Toute la soirée, musique et groupe médiéval, jongleurs et cracheurs de feu, restauration et buvette

Flambeaux et bâtons lumineux, concert avec la musique de Jougne à 21h30 suivi vers 23h du feu d’artifice.

Bal gratuit animé par Sono DJ Pontarlier.

jean-francois.veillet@onf.fr +33 6 06 76 66 95

