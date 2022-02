Spectacle : José Cruz – En construction Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Spectacle : José Cruz – En construction

Centre culturel Athanor, le vendredi 4 mars à 20:00

Centre culturel Athanor, le vendredi 4 mars à 20:00

La vie de José, le Frantugais, est un chantier permanent. Il rêvait d'Hollywood, il a joué à Saint-Symphorien-sous-Comérac. Il rêvait d'une princesse, il a rencontré une végétarienne. Il collectionnait les petits rôles, il a décroché le plus beau rôle de sa vie: PAPA. Bref, c'est le « bourdel »!

Centre culturel Athanor
2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande
Guérande
Loire-Atlantique

