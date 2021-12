Spectacle “Jonglage percutant” Les Frères Colle Biaudos, 20 mai 2022, Biaudos.

Spectacle “Jonglage percutant” Les Frères Colle Salle polyvalente Centre village Biaudos

2022-05-20 21:00:00 – 2022-05-20 22:10:00 Salle polyvalente Centre village

Biaudos Landes Biaudos

10.5 10.5 EUR Musique, jonglerie, humour, sont autant de domaines que Les Frères Colle re-visitent à leur manière. Ce trio fraternel et percutant vous transportera avec talent, fantaisie et fougue, au cœur d’un univers d’originalité et de performance. Ils tambourinent depuis leur naissance pour vous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois artistes mélangent allègrement les disciplines. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. L’imagination est sans borne au service d’un spectacle époustouflant et d’un humour décalé !

A partir de 6 ans. RDV à 21h. Durée : 1h10.

Réservez sur notre site de réservation en ligne !

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT Seignanx