C’est l’histoire de deux clowns. Ils vivent l’un à côté de l’autre. Elle, elle voit sa vie tout en rouge. Lui, il voit sa vie tout en bleu.

Dans cet univers intime, ces chers voisins vont communiquer et se rapprocher pour échanger leurs couleurs et l’Amour !

D’un côté l’utopie désordonnée et jubilatoire de Nana. De l’autre la rigueur mi-académique, mi-comique de Jojo. Jojo et son armée de métal et de plastique, Nana et ses fanfreluches, ses plumes, sa ribambelle d’objets éveillés, fête et désordre.

En rose et bleu, on ne parle pas ici de majorité et d’opposition, on est hors du monde, on est embarqué dans leur vie, place est faite à l’amour, l’émotion, la poésie, le jeu sans cesse renouvelé.

Nominés dans la catégorie “meilleurs rôles secondaires” les objets tiennent aussi leur rang et prennent vie dans ce tendre capharnaüm. On se laisse attendrir par cette rencontre et on embarque dans leurs palpitations burlesques

Spectacle jeune public par la Cie La farce bleue. À partir de 3 ans.

Tarif unique : 5€

Les ventes des billets se font exclusivement en magasin ou en ligne : En magasin : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché En ligne : www.francebillet.com

*Frais de location en sus

Mercredi 3 novembre 2021 – 15h – Espace Delta

+33 2 99 88 84 22 https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/spectacle-pour-enfants-jojo-et-nana-manplena-lt.htm

