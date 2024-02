SPECTACLE JOHN WILLIAMS & HANS ZIMMER ODYSSEY Amnéville, vendredi 7 février 2025.

SPECTACLE JOHN WILLIAMS & HANS ZIMMER ODYSSEY Amnéville Moselle

Vendredi

Interstellar, Jurassic Park, The Dark Knight, Harry Potter, Inception, Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes… redécouvrez vos musiques de films préférées lors d’un concert symphonique exceptionnel avec plus 70 musiciens sur scène ! Sous la direction du chef d’orchestre Nicolas Simon, le Yellow Socks Orchestra orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film interprètera en live les plus grandes musiques de ces deux compositeurs de génie.

Pendant près de deux heures de spectacle, replongez au cœur de ces fresques musicales épiques qui ont marqué l’histoire du cinéma E.T. l’Extraterrestre, Gladiator, la Liste de Schindler, les Dents de la Mer et bien d’autres… Des mélodies inoubliables signées John Williams et Hans Zimmer qui participent depuis plusieurs décennies au succès des plus grands films hollywoodiens !

Une expérience musicale totalement immersive rendue possible grâce au système audio ©d&b Soundscape une technologie de diffusion haute-fidélité qui offre une clarté et une spatialisation parfaite du son, quel que soit votre positionnement dans la salle.

Après une tournée triomphale en 2022, Les musiques de John Williams & Hans Zimmer en concert symphonique revient en janvier/février 2025 dans toute la France avec un nouveau programme pour (re)vivre une aventure musicale inoubliable !Tout public

39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-07 20:30:00

fin : 2025-02-07

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est spectateurs@le-galaxie.com

L’événement SPECTACLE JOHN WILLIAMS & HANS ZIMMER ODYSSEY Amnéville a été mis à jour le 2024-02-14 par DESTINATION AMNEVILLE