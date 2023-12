Spectacle: « Jingle Belle » -Cie Kalou Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle: « Jingle Belle » -Cie Kalou Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, 19 décembre 2023, Paris. Le mardi 19 décembre 2023

de 16h45 à 17h15

.Tout public. gratuit >> Réservation à l’accueil du Centre Un spectacle au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa le 19 décembre à 16h45 . “J’en ai réparé des jouets dans ma vie, mais des comme ça, j’en ai jamais vu ! Que feriez- vous d’un objet trouvé avec un défaut de fabrication ? » Pour le savoir, venez à la rencontre d’un jouet féerique en guise de compagnon de jeu ! Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa

