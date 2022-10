Spectacle jeunesse Rutabaga poils de chat et barbe à papa…

2022-10-26 – 2022-10-26 A 15h au Centre Culturel

Réservations à partir du lundi 17 octobre, gratuit C’est l’histoire de Madiba, cette sorcière malhabile et malheureuse de ne pouvoir être malfaisante.

Alors qu’elle s’affaire à son ménage matinal sous le regard taquin de son miroir magique, elle reçoit une invitation inattendue, celle du Grand Bal des Zélées. Pour être sacrée lors de cette soirée, elle doit réussir le sort de l’année et surtout trouver l’être aimé pour l’y accompagner Mais tout est plus compliqué que prévu pour cette sorcière plus attachante que méchante.

Dans un mélange d'amour, d'humour et de magie, Madiba parviendra-t-elle à ses fins ?

