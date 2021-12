Faches-Thumesnil Médiathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil, Nord Spectacle Jeunesse : P’Tit Bonhomme & Cie, de et par Pierre Delye Médiathèque Marguerite Yourcenar Faches-Thumesnil Catégories d’évènement: Faches-Thumesnil

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman ont reçu la bonne nouvelle : après avoir attendu si longtemps, ils allaient être parents. Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie de tout découvrir et surtout ce qui lui est interdit. Spectacle tiré des albums jeunesse _Le Ptit Bonhomme des bois_, _La grosse faim de Ptit Bonhomme_, etc… parus chez Didier Jeunesse

Gratuit

Médiathèque Marguerite Yourcenar 199 rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T15:50:00

Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 199 rue Carnot 59155 Faches-Thumesnil Ville Faches-Thumesnil