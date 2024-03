Spectacle jeunesse Plouf Médiathèque L’ESCALE Saint-Jouin-Bruneval, samedi 16 mars 2024.

Spectacle jeunesse Plouf Médiathèque L’ESCALE Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Le spectacle Plouf propose une escapade ludique et une ouverture sur l’imaginaire du très jeune enfant. Deux danseuses déclinent de manière décalée et poétique l’art du bain et de la baignade. Un premier duo autour de deux grandes bouées nous invite à entrer dans le bain. Puis les baigneuses relèvent le défi d’une danse à huit palmes pour finalement s’immerger dans un bain de mousse et retrouver une âme d’enfant. Cette expérience sensorielle et visuelle est soutenue par tout un univers musical ludique et rythmé. Êtes-vous prêts pour un plongeon créatif ?

Gratuit, sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:30:00

fin : 2024-03-16

Médiathèque L’ESCALE 10 Rue du Général de Gaulle

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie

L’événement Spectacle jeunesse Plouf Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie