Spectacle jeunesse « Madame la Poule » Bellac Bellac BellacBellac Catégories d’évènement: Bellac Bellac

Haute-Vienne

Spectacle jeunesse « Madame la Poule » Bellac Bellac, 4 novembre 2022, BellacBellac. Spectacle jeunesse « Madame la Poule »

Bellac Haute-Vienne 12 place du Palais Bellac

2022-11-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-04 Bellac

Haute-Vienne 12 place du Palais Bellac Haute-Vienne Bellac A 15h à la médiathèque – 12, place du Palais. Sur inscription. réseau de lecture du Haut Limousin en Marche : 05 55 60 60 28. Par la Cie Le Pierre et de Tapis.

Gérard le renard rôde autour du poulailler. Il tombe sous le charme de la fille d’Ursule la Poule. SA décision est prise, il va prendre la plume pour demander la main de la jolie poulette. Comment arrivera-t-il à ses fins avec la faim qui lui tenaille l’estomac ? Madame le Poule, Ursule n’est pas prête à livrer sa fille à n’importe qui, d’autant plus à une renard aux crocs acérés. De lettres en rencontres, poule et renard parviendront-ils à s’accorder ? A partir de 7 ans. +33 5 55 60 69 33 12 place du Palais Bellac Bellac

dernière mise à jour : 2022-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bellac Bellac, Haute-Vienne Autres Lieu Bellac Bellac Adresse Bellac Haute-Vienne 12 place du Palais Ville BellacBellac lieuville 12 place du Palais Bellac Bellac Departement Haute-Vienne

Bellac Bellac BellacBellac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellacbellac/

Spectacle jeunesse « Madame la Poule » Bellac Bellac 2022-11-04 was last modified: by Spectacle jeunesse « Madame la Poule » Bellac Bellac Bellac Bellac 4 novembre 2022 Bellac Bellac Haute-Vienne Haute-Vienne

BellacBellac Haute-Vienne