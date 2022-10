Spectacle jeunesse Les Chansons Chocottes

2022-10-28 – 2022-10-28 A 15h au Centre Culturel sur réservation C’est un spectacle original où les enfants chantent et dansent sur une ribambelle de chansons chocottes. Fantômes et sorcières, elfes ou farfadets, monstres de toute sorte, soyez les bienvenus pour le bal des chocottes ! Un spectacle interactif sur le thème des frayeurs enfantines dans lequel il ne faut pas avoir peur… De s’amuser !

Rejoins-nous vêtu de ton plus beau déguisement d’halloween ! dernière mise à jour : 2022-10-14 par

