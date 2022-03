Spectacle jeunesse “La Collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalene” Médiathèque de Chevillon, 29 juin 2022, Chevillon.

Spectacle jeunesse “La Collection fabuleuse d’Aliester de Naphtalene”

Médiathèque de Chevillon, le mercredi 29 juin à 15:00

Après avoir parcouru les pays les plus vastes, comme les pays les plus minuscules, Aliester de Naphtalène, revient avec les souliers les plus insolites. Il a collectionné des chaussures d’une rare élégance ayant toutes appartenues aux garde-robes des personnages les plus célèbres des contes. De passage dans la ville, le globe-trotteur pose les malles de son musée ambulant et invite le public à une déambulation au coeur de son cabinet de curiosités. Il ouvre les boîtes, soulève les couvercles, déverrouille les cages et… dévoile certains des plus poignants mystères de l’enfance… Enfin des preuves et de bonnes raisons d’accorder de l’importance aux rêves et à la poésie.

Entrée libre sur inscription

Spectacle en déambulation

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon Chevillon Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-29T15:00:00 2022-06-29T16:00:00