Médiathèque intercommunale de Montech, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

_Notre histoire se passe dans le désert d’Azazel, battu par les vents. Ici cohabitent un loup, une sorcière, le vilain petit canard… et moi-même : Anouk le bouc, présidente de la confédération des boucs émissaires. Chacun va se présenter, raconter son histoire, ses déboires, la raison de sa présence à Azazel… bon… même moi, oui, puisque vous insistez…_ Spectacle familial dès 5 ans. Sur inscription, places limitées.

Médiathèque intercommunale de Montech 21 rue de l'usine 82700 Montech

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T20:00:00

