Spectacle jeunesse : Au secours, sauvons la terre…les enfants ! Centre Paris Anim’ Mathis Paris, 3 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 03 novembre 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 03 novembre 2023

de 10h00 à 11h00

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit

Chaque année, à l’occasion des vacances d’automne, poésie et musique s’invitent dans les centres Paris Anim’ Curial, Mathis et Place des Fêtes.

Comme tous les ans, la programmation Festimômes revient pendant les vacances d’automne ! Un festival de cinéma spécial enfants en collaboration avec la Mairie du 19e pour rire, réfléchir et rêver à partir du thème de l’environnement et de l’écologie !

Du 24 octobre au 3 novembre, Festimômes invite petit·es et grand·es à profiter ensemble de spectacles musicaux de théâtre et de projections.

Vendredi 3 novembre, à 10h

Spectacle jeunesse : Au secours, sauvons la Terre…les enfants !

Imaginez un spectacle captivant sur l’écologie où les chansons, le divertissement et l’apprentissage se marient harmonieusement. C’est exactement ce que vous trouverez dans « Au secours, sauvons la Terre, les enfants » ! Si vous désirez offrir à vos enfants un moment de plaisir tout en les sensibilisant aux gestes essentiels pour préserver notre planète, notamment le tri des déchets et la préservation de nos ressources vitales, alors ne cherchez plus, ce spectacle est fait pour vous ! »

Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/festimomes-12921

Ville de Paris, Mairie du 19, Ligue de l’enseignement