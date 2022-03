Spectacle jeunes public: Les Aventures de John Kalvo Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle jeunes public: Les Aventures de John Kalvo Centre Paris Anim’ La Jonquière, 26 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 26 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 15h35

payant

C’’est l’histoire d’un garagiste et pirate du bitume, Carlosito Kalvino de la Costa Karilampiña. En nous accueillant dans son garage, il va nous raconter les aventures de son arrière, arrière, arrière, arrière grand père, le capitaine John Kalvo, le plus dangereux forban des Antilles. Hé oui! Ce n’est pas rien. Venez moussaillons! Embarquons ensemble sur le El Lobo! À l’abordage! MISE EN SCÈNE : Margot Gamet et Pierre Levent INTERPRÉTATION : Margot Barnaud, Anton Teské SCÉNOGRAPHIE : Jean Teské Graphiste : Behemut Instagram : @BehemutxBehemut Site internet : https://grandpapier.org/behemut/ Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org Théâtre

Date complète :

2022-04-26T15:00:00+01:00_2022-04-26T15:35:00+01:00;2022-04-27T15:00:00+01:00_2022-04-27T15:35:00+01:00;2022-04-28T15:00:00+01:00_2022-04-28T15:35:00+01:00;2022-04-29T15:00:00+01:00_2022-04-29T15:35:00+01:00

actisce, Compagnie Les Comploteurs

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' La Jonquière Adresse 88, rue de La Jonquière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle jeunes public: Les Aventures de John Kalvo Centre Paris Anim’ La Jonquière 2022-04-26 was last modified: by Spectacle jeunes public: Les Aventures de John Kalvo Centre Paris Anim’ La Jonquière Centre Paris Anim' La Jonquière 26 avril 2022 Centre Paris Anim' La Jonquière Paris Paris

Paris Paris