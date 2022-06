SPECTACLE JEUNES ENFANTS : LE BALALALA Assérac, 16 août 2022, Assérac.

SPECTACLE JEUNES ENFANTS : LE BALALALA

14 Rue de la Fontaine Devant la salle de la Fontaine (extérieur) Assérac Loire-Atlantique Devant la salle de la Fontaine (extérieur) 14 Rue de la Fontaine

2022-08-16 – 2022-08-16

Devant la salle de la Fontaine (extérieur) 14 Rue de la Fontaine

Assérac

Loire-Atlantique

Nelly Le Palabe et Dany Coutand, 2 artistes musiciennes-chanteuses, animées par le goût du voyage et de la rencontre.

Portées par un esprit nomade, elles s’installent à la manière des troubadours et vous proposent un spectacle musical qui invite à la poésie de la danse et du chant.

Elles vous emmènent au p’tit bal de la douceur, le nez au vent, au pays des Korrigans. On y danse, on s’y pose, on y rêve.

Au son de l’accordéon, de la guitare et des chants, les lampions s’allument : le spectacle peut commencer !

