Spectacle jeunes artistes ukrainiens Châtenois, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de jeunes artistes ukrainiens de l’ensemble folklorique « Levenya » et de l’ensemble du cirque « Old Cirkus ». Buvette et petite restauration sur place

L’association Accueil des enfants de Tchernobyl, en collaboration avec le Judo Club Shinsei, sont heureux d’accueillir 2 groupes de jeunes artistes ukrainiens l’ensemble folklorique Levenya de Lviv et l’ensemble du cirque Old Cirkus de Kharkiv.

Cet événement caritatif est organisé dans le cadre d’une tournée dans 18 communes alsaciennes, du 12 au 31 mars.

Cette tournée a pour but de donner à ces jeunes artistes ukrainiens l’opportunité de présenter leurs talents artistiques et leurs virtuosités à la population alsacienne mais aussi d’apporter un petit rayon de soleil et une lueur d’espoir aux familles ukrainiennes réfugiées en Alsace.

L’entrée est gratuite mais nous sollicitons la générosité du public pour une quête en fin de soirée. EUR.

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

4 Parvis Charles-Louis Marchal

Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est judoshinsei@gmail.com

