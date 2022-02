Spectacle jeune publilc : la brouille Muntzenheim Muntzenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Muntzenheim

Spectacle jeune publilc : la brouille Muntzenheim, 15 avril 2022, Muntzenheim. Spectacle jeune publilc : la brouille Muntzenheim

2022-04-15 15:00:00 – 2022-04-15 16:30:00

Muntzenheim Haut-Rhin Muntzenheim Haut-Rhin EUR Par la Compagnie Une poignée d’images

«Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur Yellow, le lapin jaune. Monsieur Yellow trouve que monsieur Purple est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…» Par la Compagnie Une poignée d’images

«Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur Yellow, le lapin jaune. Monsieur Yellow trouve que monsieur Purple est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre… +33 3 89 78 63 80 Par la Compagnie Une poignée d’images

«Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur Yellow, le lapin jaune. Monsieur Yellow trouve que monsieur Purple est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour où monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…» Muntzenheim

dernière mise à jour : 2022-01-27 par Office de tourisme de Colmar

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Muntzenheim Autres Lieu Muntzenheim Adresse Ville Muntzenheim lieuville Muntzenheim Departement Haut-Rhin

Muntzenheim Muntzenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muntzenheim/

Spectacle jeune publilc : la brouille Muntzenheim 2022-04-15 was last modified: by Spectacle jeune publilc : la brouille Muntzenheim Muntzenheim 15 avril 2022 Haut-Rhin Muntzenheim

Muntzenheim Haut-Rhin