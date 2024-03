SPECTACLE JEUNE PUBLIC VERSANT VIVANT Le Grenier à sel Avignon, mardi 9 avril 2024.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

VERSANT VIVANT Un spectacle poétique qui mélange des compositions électro-acoustiques et des dessins animés, réalisés en direct par une artiste peintre Mardi 9 avril, 18h30 Le Grenier à sel Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T18:30:00+02:00 – 2024-04-09T19:15:00+02:00

Fin : 2024-04-09T18:30:00+02:00 – 2024-04-09T19:15:00+02:00

Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace se confondent : un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’oeil…

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et contemplatif, où s’entremêlent des compositions électro-acoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées en direct. Faisant appel à différentes techniques et outils (crayons, pinceaux, plume, craies, aquarelle, encres…), Emilie Tarascou dessine, sous l’oeil de la caméra, des paysages naturels auxquels elle donne vie grâce à quelques animations. Pour accompagner cette rêverie, Simon Kansara crée en direct une musique qui évolue avec le dessin. Cordes pincées ou grattées, flûtes, claviers, beats… il utilise sur scène une douzaine d’instruments et enveloppe le public dans un transe délicatement orchestrale et mélancolique.

Un spectacle de Emilie Tarascou et Simon Kansara, programmé dans le cadre du festival Festo Pitcho.

Le Grenier à sel 2 rue du Rempart Saint-Lazare Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 32 74 05 31 https://legrenierasel-avignon.fr/ https://www.instagram.com/legrenierasel_avignon/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 32 74 05 31 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@legrenierasel-avignon.fr »}]

jeune public spectacle