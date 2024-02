Spectacle Jeune public « Tu veux ma photo ? » TARBES Tarbes, mardi 26 mars 2024.

Spectacle/chansons pour enfants de 6 à 12 ans par la Compagnie Zèbre à trois

Après trois albums et plus de 600 concerts dans toute la France et à l’étranger, les Zèbres à Trois feuillettent leur répertoire comme on tourne les pages d’un album-photos. Ils en extraient les meilleurs moments, les habillent de nouvelles couleurs musicales, y ajoutent quelques chansons fraîches et proposent un nouveau concert festif, drôle et malin, aussi vivant que vivifiant.

Les chansons s’appuient sur des textes soignés et des mélodies entrainantes pour aborder tout en s’amusant des thèmes comme la dyslexie, la différence, l’écologie etc…

SÉANCES

– Mardi 26 mars 10h et 14h30

– Jeudi 28 mars 10h et 14h30

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie l.garcia@ligue65.org

