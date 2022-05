Spectacle jeune public TOC TOC TOC Cinéma Favols Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Gironde

Spectacle jeune public TOC TOC TOC Cinéma Favols, 14 mai 2022, Carbon-Blanc. Spectacle jeune public TOC TOC TOC

Cinéma Favols, le samedi 14 mai à 10:30

En partenariat avec le Sivoc Presqu’île en Pages – par la compagnie Chamboule Touthéâtre Samedi 14 mai à 10h30 au cinéma – jeune public à partir de 1 an Théâtre de papier et pop-up. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, toc, toc ? Qui est derrière la page ? un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands. Spectacle jeune public TOC TOC TOC Cinéma Favols Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carbon-Blanc, Gironde Autres Lieu Cinéma Favols Adresse Carbon-Blanc Ville Carbon-Blanc lieuville Cinéma Favols Carbon-Blanc Departement Gironde

Cinéma Favols Carbon-Blanc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carbon-blanc/

Spectacle jeune public TOC TOC TOC Cinéma Favols 2022-05-14 was last modified: by Spectacle jeune public TOC TOC TOC Cinéma Favols Cinéma Favols 14 mai 2022 Carbon-Blanc cinéma Favols Carbon-Blanc

Carbon-Blanc Gironde