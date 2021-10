SPECTACLE JEUNE PUBLIC : TEMPS Capestang, 25 juin 2022, Capestang.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : TEMPS 2022-06-25 – 2022-06-25

Capestang Hérault Capestang

« La nuit les poissons rouges rêvent – Ils volent ! » Madoka Mayuzumi

Écouter le silence qui précède la tempête. Être à l’affût du moindre bruissement. Observer le temps et y voir la beauté. À travers des haïkus (poèmes courts, japonais), Temps nous offre un voyage visuel, musical et sonore au fil des saisons jusqu’à la migration. Défilé de tableaux, autant de bulles poétiques à souffler et à contempler.

Le spectacle est conçu et pensé spécialement pour les jeunes enfants. Le spectateur peut ressentir plutôt que comprendre. Il aura besoin de tous ses sens pour cheminer dans le spectacle.

Cette approche sensorielle permet à chacun de recevoir cette proposition, en fonction de son âge, de son expérience, de son origine.

Temps est une bulle poétique dont la narration est proposée en filigrane.

Au fil d’un cycle, ce spectacle plonge le public dans un bain sonore et pictural.

Par la Cie Haut les Mains

Très jeune public à partir de 6 mois – Durée : 25 mn

Spectacle petite enfance : poésie marionnettique

