L’association Courants d’Loire a le plaisir d’accueillir la Cie Coup d’Pied pour un spectacle intitulé « SOS Comédie Liquide ».

Il s’agit d’un spectacle familial, pédagogique et burlesque sur le thème de l’eau. Il est destiné à un large public. Son but est de sensibiliser au gaspillage et à la pollution. Il est créé uniquement à base de récupération et la compagnie essaye de ne pas acheter pour acheter mais de faire avec ce qui existe postulat qui aide aussi à développer l’imagination !

Ce spectacle mêlant danse et théâtre, vise à faire réfléchir le public sur l’importance de l’eau dans la vie quotidienne, les pollutions qui la menacent et les gestes que chacun peut adopter afin de lutter contre son gaspillage. Avec humour, bonne humeur et beaucoup d’énergie, le duo d’actrices se révèle très convaincant.

Cette pièce est créée par la compagnie Coup d’Pied .

À l’origine, en 2013, c’est une compagnie de danse qui s’est ensuite ouverte au théâtre. Aujourd’hui, les créations sont un mélange de théâtre et de danse. Elles sont toutes destinées à un public large et familial.

La compagnie Coup d’Pied est une référence au coup de pied de la danseuse Adeline qui est aussi professeure de danse au Mans… et Gwen est professeur de chant, ce qui permet au duo de varier les disciplines dans ses différents spectacles. 6 6 EUR.

Début : 2024-02-26 15:00:00

fin : 2024-02-26 15:45:00

Les-Rosiers-sur-Loire 3 rue des Ponts

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire courantsdloire@orange.fr

