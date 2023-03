Spectacle jeune public Salle des fêtes Salornay-sur-Guye Salornay-sur-Guye Catégories d’Évènement: Salornay-sur-Guye

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire Salornay-sur-Guye EUR Spectacle jeunes public : « roy s’endort, a winter’s tale ».

Un spectacle pour les tous petits à partir de 18 mois de Thomas Casey.

L’histoire: pourquoi dormir, si je peux rêver éveillé?. C’est le soir, un soir d’hiver, il est temps d’aller au lit, mais Roy n’a pas envie de dormir. Il regarde la lune. Il repense à sa journée, à tout ce qu’il a fait. Il se perd dans ses rêverie; il aime rêver, mais il n’aime pas dormir. Il aime rêver éveillé. Alors pour ne pas s’endormir il se lève, se met à danser, à chanter. A moins que ce ne soit un rêve… mille1familles@enclunisois.fr https://enclunisois.fr/ Salle des fêtes Le Bourg Salornay-sur-Guye

