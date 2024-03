Spectacle jeune public Qui s’y frotte s’y pique ! Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac, lundi 22 juillet 2024.

Spectacle jeune public Qui s’y frotte s’y pique ! Si vous suivez une abeille, elle vous mènera au rucher de sœur Hildegarde qui veille jalousement sur ses petites pensionnaires. Mais quand l’ours Melligloute et la terrible Dame Frénégonde s’en mê… 22 juillet et 5 août Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Tarif unique: 6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T17:00:00+02:00 – 2024-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-05T17:00:00+02:00 – 2024-08-05T18:00:00+02:00

Si vous suivez une abeille, elle vous mènera au rucher de sœur Hildegarde qui veille jalousement sur ses petites pensionnaires. Mais quand l’ours Melligloute et la terrible Dame Frénégonde s’en mêlent, rien ne va plus !

Dès 8 ans.

Sur réservation.

Rue de Ranrouët 44410 Herbignac
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
http://www.chateauderanrouet.fr

CULTURE FAMILLE