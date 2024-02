Spectacle jeune public Pirate patate L’arcadie centre culturel Ploudalmézeau, vendredi 22 mars 2024.

SPECTACLE MULTIMEDIA

Jeunes Publics de 6 ans à 10 ans

Cie Brestoise Le Studio Fantôme

Interprété par Arnaud LE GOUËFFLEC, John TRAP, Chapi Chapo et Delgado JONES

PIRATE PATATE est l’histoire de Noémie, alias Pirate Patate, petite fille timide dans la « vraie » vie, mais Terreur des Sept Mers de son monde imaginaire. Un jour, Noémie rencontre Timour, un nouveau qui ne parle pas sa langue, et l’entraîne dans l’aventure. Le spectacle est une fable sur le pouvoir de l’imagination et de l’amitié, qui triomphe de toutes les solitudes. C’est aussi un conte sur la différence, sur la communication et sur le pouvoir libérateur de l’image. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22 18:45:00

L’arcadie centre culturel 13, rue Tanguy du Châtel

Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne accueil@centreculturel-ploudalmezeau.com

