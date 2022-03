Spectacle jeune public “Petite forêt” Carnuta Jupilles Catégories d’évènement: Jupilles

Carnuta, le mercredi 18 mai à 11:00

Dans la forêt, les arbres ont perdu leurs feuilles. Toute de blanc vêtue, la nature s’est endormie, enfin …presque ! Ça grattouille dans le silence de l’hiver. Le vent, l’oiseau…. s’activent pour réveiller la petite forêt. Une immersion musicale et sensorielle dans le monde végétal.

Sur inscription – Tarif unique : 5€

Carnuta – Pays de la Loire Grandeur Nature Carnuta 2 rue du bourg ancien 72500 Jupilles Jupilles Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T11:30:00

