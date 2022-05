[Spectacle Jeune Public] Petit-Caux, 18 mai 2022, Petit-Caux.

2022-05-18 14:30:00 – 2022-05-18

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux

Le service Culturel de Petit-Caux vous propose d’assister à un spectacle jeune public qui s’adresse à vos enfants dès 3 ans.

« Le potager de Néroline est un spectacle tout plein d’humour sur le thème des légumes et de leurs vitamines. Les enfants vont découvrir ou retrouver la fée Néroline, la fée des senteurs et son incorrigible ennemie la sorcière Nez-Fast-Food, qui ressemble étrangement à un steak haché trop cuit avec ses frites molles sur la tête. Au cours de la représentation, les enfants s’amusent à développer leur sens olfactif grâce à des mini-flûtes à parfums individuelles, prêtées à chacun d’entre eux et réalisées sur mesure pour leurs petits nez gourmands… »

+33 2 35 04 86 75

dernière mise à jour : 2022-05-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie