Spectacle jeune public : Petit-Bleu et Petit-Jaune

Spectacle jeune public : Petit-Bleu et Petit-Jaune, 25 décembre 2022, . Spectacle jeune public : Petit-Bleu et Petit-Jaune



2022-12-25 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-25 16:07:00 16:07:00 EUR L’album intemporel de L. Lionni, Petit-Bleu et Petit-Jaune, tel que vous ne l’avez jamais vu ! Ce classique de la littérature jeunesse ouvre la voie à l’apprentissage des couleurs en donnant une consistance à des concepts encore abstraits pour les enfants dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville