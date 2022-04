Spectacle jeune public : Papillon Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine Un spectacle pour les tout-petits créé par Claudine Orvain, interprété par Léa Béchu. Par le théâtre de l’Echappée “C’est l’histoire d’un papillon… D’un papillon, qui se cache… Pour le retrouver, il va falloir bien regarder, écouter, sentir, toucher, et même goûter !” Ce spectacle aborde le thème des cinq sens de façon sensible, ludique et poétique, à travers le mouvement dansé. Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=E2AIqd77hhQ Informations pratiques Vendredi 4 mai à 16 h 30

Salle de la Petite ourse

De 0 ans à 5 ans

