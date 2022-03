Spectacle jeune public : Papier .2 Colmar, 2 avril 2022, Colmar.

Spectacle jeune public : Papier .2 Colmar

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 15:50:00

Colmar Haut-Rhin

EUR Papier.2 est le deuxième tableau d’un diptyque au croisement des arts plastiques, du cirque et de la danse. C’est un spectacle qui impressionne par la démesure des éléments manipulés, et qui semble animer les ouvriers d’une usine de papier.

Danse et cirque s’inscrivent dans un espace de jeux de contraintes données par la manipulation et la métamorphose de la matière brute: d’énormes bandes de papier recyclé.

A partir de 7 ans.

+33 3 89 30 53 01

Colmar

