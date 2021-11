Spectacle jeune public : Nina, la belle au bois dansant Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 19 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle jeune public : Nina, la belle au bois dansant

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le dimanche 19 juin 2022 à 11:00

Nina, passionnée par la danse depuis qu’elle est toute petite veut gagner demain le prix de la « danseuse la plus gracieuse du pays ». Elle s’aventure dans le bois pour y danser plus à son aise et trouver de l’inspiration, mais comme le lui a prédit la méchante Fée Patatouille, elle tombe et perd toute sa grâce. Seule la gentille Fée Coquelicot, dont on entend la douce voix au loin, pourrait l’aider à danser aussi bien qu’avant et à gagner ce prix. Mais pour arriver jusqu’à elle il faut traverser le bois semé de pièges… Une histoire qui convoque de nombreux classiques, Piotr Tchaïkovski avec Casse-Noisette et Le lac des Cygnes, Camille Saint-Saëns avec la Danse Macabre, Hector Berlioz (Les Nuits d’été), Jean-Philippe Rameau (Les Indes galantes), mais aussi des chansons et des comptines comme « Jean petit qui danse » ou Charles Trenet. De quoi ravir petits et grands ! À partir de 3 ans Un spectacle de Françoise Krief Mise en scène et scénographie Luc-Emmanuel Betton Dessins originaux Gabrielle Kourdadzé Costumes Emmanuelle Ballon Lumières Michel Cabrera Interprètes en alternance : Danseuse Juliette Brulin ou Marion Philippe Soprano Françoise Krief ou Macha Lemaître Pianiste Luc-Emmanuel Betton ou Laurent Clergeau

Un spectacle jeune public qui initie aux grands classiques et au lyrique !

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T12:00:00