Musée des Beaux-Arts de Rouen, le samedi 19 février à 16:00

Ce que je vois est-il réel ? Combien sont-ils ? Est-ce un garçon ou une fille ? Y a-t-il une histoire ? Est-ce normal si je ne comprends rien ? Est-ce que c’est beau ? Et si on arrêtait de se poser 50 000 questions pour juste vivre l’instant présent et se laisser surprendre. Mise en scène : Wilmer Marquez Interprétation : Wilmer Marquez, Camille de Truchis, Diego Ruiz Moreno

Gratuit / Dans la limite des places disponibles / Jardin des Sculptures / à partir de âge 3 ans / Durée : 55mn

Nawak – Cie Bêstîa

2022-02-19T16:00:00 2022-02-19T17:00:00

