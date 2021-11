Spectacle jeune public “Museau” à Gennevilliers Conservatoire Edgard Varèse,13 Rue Louis Calmel,92230 Gennevilliers, 16 novembre 2021, Gennevilliers.

_Museau est un spectacle pluridisciplinaire faisant interagir la danse, les arts plastiques et la musicalité pour proposer un dispositif sensoriel qui éveille les états de corps et les imaginaires. Conçu en 3 étapes, ce spectacle interactif accompagne les tout-petits vers la situation d’être spectateur à travers les mouvements naturels de l’eau, de l’air, de la terre et des êtres vivants._ **9 Représentations au format théâtre** Conservatoire Edgar Varèse 13 Rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers Mardi 16 novembre : 9h30 et 10h45 (Scolaires) Mercredi 17 novembre : 10h (Centres de Loisirs et Crèches) et 16h (Centres de loisirs et Tout Public) Jeudi 18 novembre : 9h30 et 10h45 (Scolaires) Vendredi 19 novembre : 9h30 et 10h45 (Scolaires) Samedi 20 novembre : 11h (Tout Public) Réservation conseillée : [[jeune-public@ville-gennevilliers.fr](mailto:jeune-public@ville-gennevilliers.fr)](mailto:jeune-public@ville-gennevilliers.fr) / 01 40 85 64 55 [[compagnielescils@gmail.com](compagnielescils@gmail.com)](compagnielescils@gmail.com) Chorégraphie : Marie Simon Danse : Kostia Cerda, Louise Breuil, Marie Simon Musique originale : Georgina Traverso Scénographies : Sidonie Rocher Lumières : Gwendolyn Boudon Costumes : Gwendolyn Boudon et Cécile Gacon **Partenaires** Coproduction Réseau Courte Echelle Création soutenue par la compagnie ACTA dans le cadre du dispositif Pépite, pôle d’accompagnement à la création jeune public. Création soutenue par la Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant, la SPEDIDAM et le Fonpeps.

Invitation professionnelle à demander à : compagnielescils@gmail.com ou jeune-public@ville-gennevilliers.fr / 01 40 85 64 55

Création co-produite par le réseau Courte Echelle et soutenue par la Cie ACTA, la Région IDF et la SPEDIDAM : DANSE, Arts-Plastiques et Musicalité, dédiée au très jeune public (dès 1 an).

Conservatoire Edgard Varèse, 13 Rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers



