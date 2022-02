Spectacle jeune public : Mano Dino Montivilliers, 2 mars 2022, Montivilliers.

Spectacle jeune public : Mano Dino Montivilliers

2022-03-02 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-02

Montivilliers Seine-Maritime

Mano Dino est un spectacle de marionnettes pour les tout-petits dans le quel les personnages sont des mains.

Il s’agit de l’histoire d’un dinosaure. Mano Dino. Un tout petit dinosaure, pas plus grand qu’une fleur. Un jour un coup de vent l’emporte loin de son jardin. Et voici que le tout petit dinosaure commence le plus grand de ses voyages.

Fable poétique autour du voyage et de la rencontre. Mano Dino est un spectacle sans paroles.

Incarné par la main du marionnettiste, Mano Dino entraîne le jeune spectateur au cœur d’un petit jardin rempli de surprises. A travers cette création, et le choix de travailler à main nue, le Friiix club tente de proposer un spectacle jeune public sans artifice et revenir à l’humain comme véhicule d’émotions.

Mercredi 2 mars 2022 à 15h30 – Dès 1 ans.

Durée : 25 min

Lieu de rendez-vous : Salle Michel Vallery

Tarif unique : 5€

culturel@ville-montivilliers.fr +33 2 35 55 76 36 https://www.ville-montivilliers.fr/programmation/mano-dino/#content

Montivilliers

