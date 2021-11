Batilly-en-puisaye Salle des fêtes,mairie de Batilly-en-Puisaye Batilly-en-puisaye Spectacle jeune public : l’univers de Bidule Salle des fêtes,mairie de Batilly-en-Puisaye Batilly-en-puisaye Catégorie d’évènement: Batilly-en-puisaye

Salle des fêtes, mairie de Batilly-en-Puisaye, le samedi 11 décembre à 13:00

Patsy propose un spectacle de magie et de ventiloquie à destination du jeune public de Batilly-en-Puisaye. Valérie Tarin alias Patsy sera accompagnée de son acolyte Bidule … un clown qui parle. Spectacle jeune public destiné aux enfants de Dammarie-en-Puisaye Salle des fêtes,mairie de Batilly-en-Puisaye 14, grande rue, salle des fêtes, Batilly-en-puisaye Batilly-en-puisaye

2021-12-11T13:00:00 2021-12-11T17:00:00

