Spectacle Jeune public « LOéLA » Gujan-Mestras, 9 novembre 2022, Gujan-Mestras.

Spectacle Jeune public « LOéLA »

Salle des Fêtes Gujan-Mestras Gironde

2022-11-09 – 2022-11-09

Gujan-Mestras

Gironde

EUR 5 5 Ceïba & Laura Caronni : écriture, composition et interprétation.

Ceïba et Laura Caronni invitent les tout-petits et ceux qui les accompagnent dans un voyage musical autour du cycle de la vie à travers celui de l’eau. Leurs voix se tissent et se métissent, se conjuguent aux vibrations du violoncelle et des percussions. Un univers tendre et poétique pour faire bruisser la musique de l’eau et la douce sonorité des premières fois, dans une scénographie légère, enveloppante, inspirante et une mise en scène invitante. Un univers poétique, tendre, acoustique, organique, sans artifices…

À partir de 3 mois

Durée : 30 minutes

Jauge limitée.

Réservation conseillée

Ceïba & Laura Caronni : écriture, composition et interprétation.

Ceïba et Laura Caronni invitent les tout-petits et ceux qui les accompagnent dans un voyage musical autour du cycle de la vie à travers celui de l’eau. Leurs voix se tissent et se métissent, se conjuguent aux vibrations du violoncelle et des percussions. Un univers tendre et poétique pour faire bruisser la musique de l’eau et la douce sonorité des premières fois, dans une scénographie légère, enveloppante, inspirante et une mise en scène invitante. Un univers poétique, tendre, acoustique, organique, sans artifices…

À partir de 3 mois

Durée : 30 minutes

Jauge limitée.

Réservation conseillée

+33 5 57 52 59 31

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-10-08 par