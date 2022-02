Spectacle jeune public : l’étrange zoo de Lavardens Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Chevillon Haute-Marne Chevillon Un vicomte sur le déclin décide de transformer son parc en zoo. Mais le chaos s’installe bien vite quand les animaux commencent à envahir le château. Un personnage mystérieux incarné par Jérôme Hudeley nous plonge dans cet album intense et fantastique. Spectacle d’après l’album de Thierry Dedieu. Sur inscription uniquement. +33 3 25 04 95 70 Un vicomte sur le déclin décide de transformer son parc en zoo. Mais le chaos s’installe bien vite quand les animaux commencent à envahir le château. Un personnage mystérieux incarné par Jérôme Hudeley nous plonge dans cet album intense et fantastique. rue du Château Médiathèque Chevillon

