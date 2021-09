Vienne-en-val Salle des fêtes Vienne-en-val Spectacle jeune public : Les rêves en-chantés de Thierry Ki ? Salle des fêtes Vienne-en-val Catégorie d’évènement: Vienne-en-val

Salle des fêtes, le dimanche 5 décembre à 15:00

Chaque nuit, un étrange personnage apparaît dans la chambre de Thierry Ki ? pendant son sommeil … c’est le faiseur de rêves et alors les peluches s’animent au son des guitares et des percussions ! … Le spectacle se déroule à la salle des fêtes. Spectacle jeune public : les rêves en-chantés de Thierry Ki ? Salle des fêtes Rue de l’Ancienne Gare, Vienne-en-val Vienne-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T16:30:00

