SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LES PAS PAREILS Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Catégories d’évènement: Marne

Mourmelon-le-Grand

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LES PAS PAREILS Mourmelon-le-Grand, 25 octobre 2022, Mourmelon-le-Grand. SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LES PAS PAREILS Mourmelon-le-Grand

2022-10-25 20:00:00 – 2022-10-25 21:00:00

Mourmelon-le-Grand Marne Mourmelon-le-Grand Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, elle va devoir traverser la sombre forêt, croiser la route d’une fée rock’n roll, un prince-charmeur pas-charmant-du-tout, un bourreau sur-motivé, et retrouver le château afin d’y récupérer quelque chose d’essentiel. Un secret. Le secret. Prenez le risque d’accompagner Rainette pas à pas, cahin-caha, dans ce voyage drôle et émouvant qui met la tête à l’envers. Ou à l’endroit, c’est selon. Bienvenue chez les Pas-Pareils où la différence est toujours une chance… +33 3 26 66 57 08 http://www.mourmelonlegrand.fr/ Mourmelon-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Mourmelon-le-Grand Autres Lieu Mourmelon-le-Grand Adresse Ville Mourmelon-le-Grand lieuville Mourmelon-le-Grand Departement Marne

Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourmelon-le-grand/

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LES PAS PAREILS Mourmelon-le-Grand 2022-10-25 was last modified: by SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LES PAS PAREILS Mourmelon-le-Grand Mourmelon-le-Grand 25 octobre 2022 Marne Mourmelon-le-Grand

Mourmelon-le-Grand Marne