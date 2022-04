Spectacle Jeune public « Les empreintes de Jeanne » La Boîte à Musiques, 24 mai 2022, Wattrelos.

Spectacle Jeune public « Les empreintes de Jeanne »

La Boîte à Musiques, le mardi 24 mai à 19:00

Compagnie de l’Interlock Théâtre de papier et poésies – Interprète : Maïté Pouleur Cette nouvelle création invite à voir au-delà des apparences, le beau de chez nous et la poésie du dehors, et propose d’écouter son « petit » soi et de parler aux arbres, aux êtres et aux choses. Jeanne c’est une dame, maintenant. Jeanne a un chez-elle, avec des meubles de dame dedans. Un secrétaire, une armoire, une horloge et une chaise. Mais chez Jeanne, il y a aussi une petite Jeanne, sa petite Jeanne, son enfance, au plus profond d’elle. Main dans la main, elles vont partir à l’aventure, découvrir tous les paysages qui se cachent dans les tiroirs, derrière les portes et entre les boiseries. Mardi 24 mai 2022 à 19H00 Boîte À Musiques – rue Amédée Prouvost

Tarif : 2 € – Gratuit pour les enfants

45’ – En famille dès 5 ans

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T19:00:00 2022-05-24T20:00:00