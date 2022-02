Spectacle jeune public : les contes de Perrault Colmar, 27 février 2022, Colmar.

Spectacle jeune public : les contes de Perrault Colmar

2022-02-27 15:00:00 – 2022-02-27 16:30:00

Colmar Haut-Rhin Colmar

EUR Spectacle de la compagnie « L’Air de Rien », mis en scène par Guillaume de Moura, avec Alice Raingeard, Marion Champenois et Boris Ravaine.

À la Cour de Louis XIV on ne parle que des contes de Monsieur Perrault ! Et le Roi veut qu’on lui en fasse dès ce soir la lecture avec un petit divertissement en plus ! Alors répétons et vite ! Au programme, le Chaperon Rouge, Cendrillon, les Fées et le Chat Botté.

Hermine, la conteuse ouvre le livre. Ses deux compagnons, Marianne et Galopin, joueront tous les personnages : le chat, la princesse, la vilaine mère, Cendrillon, le Chaperon Rouge et sa grand-mère, le roi, le prince, le loup, la fée, le Marquis de Carabas… Ils sont tous là !…

A partir de 6 ans.

+33 3 89 20 29 02

Colmar

