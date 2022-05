Spectacle Jeune Public “LÉON” Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

De 2 à 6 ans – Gratuit “LÉON” – La Compagnie LA SENSIBLE Léon est fier. Il pavane sur scène tout occupé à la préparation de son mirifique spectacle de danse. « Léon, c’est moi ! » Léon est fier, un brin prétentieux. Il pavane sur scène laissant négligemment aller sa longue queue dans le sillon de ses pas élégants. C’est jour de galette ! Léon souhaite la partager avec les spectateurs. Mais attention, pas de méprise : le roi, c’est lui… Spectacle Jeune Public de la Compagnie LA SENSIBLE : “LÉON”. +33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3 Spectacle Jeune Public

©Nikola Krtolica

