Spectacle jeune public L’école des fouineurs d’histoire château de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac, lundi 12 août 2024.

Spectacle jeune public L’école des fouineurs d’histoire Un spectacle en déambulation qui mènera les petits comme les grands dans des mondes imaginaires. Compagnie Colin Muset. Pour les 4-8 ans. Sur réservation. Lundi 12 août, 17h00 château de Ranrouët 44410 Herbignac Tarif unique: 6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-12T17:00:00+02:00 – 2024-08-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-12T17:00:00+02:00 – 2024-08-12T18:00:00+02:00

Un spectacle en déambulation qui mènera les petits comme les grands dans des mondes imaginaires.

Compagnie Colin Muset. Pour les 4-8 ans. Sur réservation.

château de Ranrouët 44410 Herbignac
02 40 88 96 17
chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
http://www.chateauderanrouet.fr

FAMILLE JEUNESSE