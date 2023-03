Spectacle jeune public : Le roi des sables / Colectivo Terron Les Ateliers du Jour Montceau-les-Mines Catégories d’Évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire EUR Le roi des sables est une belle fable emplie de poésie qui porte sur le respect de la nature. Elle nous parle de l’histoire d’un roi qui habite dans un château de sable qui est détruit par la marée montante. Le roi des sables est humble et sage. Il sait bien que dans cette lutte la nature sera toujours victorieuse. Mais ce n’est pas un grand sacrifice pour lui. Le spectacle que le royaume lui offre chaque jour vaut aisément le désagrément des équinoxes. Il s’agit d’une histoire qui nous parle du pouvoir cyclique de l’existence, de la beauté et la magnificence de la nature. À voir en famille, à partir de 4 ans. mpaa@montceaulesmines.fr https://www.embarcadere-montceau.fr/ Les Ateliers du Jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines

