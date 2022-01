Spectacle jeune public : Le plus petit cirk du bord du bout du monde Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Spectacle jeune public : Le plus petit cirk du bord du bout du monde Ribeauvillé, 24 avril 2022, Ribeauvillé. Spectacle jeune public : Le plus petit cirk du bord du bout du monde Ribeauvillé

2022-04-24 15:30:00 – 2022-04-24 16:30:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé EUR Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en lévitation, un monde parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est suspendu. Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être mi-homme mi-caillou va être bousculée par l’arrivée d’une étrange jongleuse…Ce spectacle sans parole mêle exploits circassiens, magie et bricoles. A partir de 3 ans.

Pour les petits gourmands, un goûter sera offert à la fin de la représentation ! Réservez ici Sur une petite planète, une petite jongleuse fait son apparition : un spectacle ou cirque, magie et bricole ont toute leur place ! A la fin du spectacle, un goûter sera offert aux petits gourmands ! +33 3 89 73 20 00 Quelque part, au bord du bout du monde, il existe un caillou en lévitation, un monde parallèle, léger, loufoque, aérien où le temps est suspendu. Cette petite planète, maintenue en équilibre par un être mi-homme mi-caillou va être bousculée par l’arrivée d’une étrange jongleuse…Ce spectacle sans parole mêle exploits circassiens, magie et bricoles. A partir de 3 ans.

Pour les petits gourmands, un goûter sera offert à la fin de la représentation ! Réservez ici Ribeauvillé

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville Ribeauvillé Departement Haut-Rhin

Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville/

Spectacle jeune public : Le plus petit cirk du bord du bout du monde Ribeauvillé 2022-04-24 was last modified: by Spectacle jeune public : Le plus petit cirk du bord du bout du monde Ribeauvillé Ribeauvillé 24 avril 2022 Haut-Rhin Ribeauville

Ribeauvillé Haut-Rhin