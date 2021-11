[Spectacle jeune public] Le Père Noël Vert Martin-Église, 28 novembre 2021, Martin-Église.

[Spectacle jeune public] Le Père Noël Vert Martin-Église

2021-11-28 15:30:00 – 2021-11-28

Martin-Église Seine-Maritime Martin-Église

« Le Père Noël Vert » est un conte de Noël où toutes les questions d’écologie sont évoquées avec humour, fantaisie et chanson. Une histoire tendre qui invite à une réflexion sur notre façon d’envisager les fêtes de fin d’année dans le respect de l’environnement.

Un jour de décembre, Marylou attend désespérément que ses parents rentrent du travail pour décorer la maison et le sapin. Malheureusement, elle devra rester seule cet après-midi. Elle s’ennuie, ronchonne et en plus elle n’a pas encore fini ses devoirs. Mais l’arrivée d’un invité mystérieux va tout changer. Marylou n’a jamais rencontré Léon, pourtant elle a l’impression de le connaitre. Il faut dire qu’il ressemble drôlement au célèbre Père Noël, à quelques détails près : son traineau fonctionne avec une éolienne, il n’offre que des cadeaux d’occasion dans des emballages réutilisables, il lutte contre le gaspillage alimentaire et la surconsommation mais surtout il est habillé tout en vert et joue de la guitare

électrique !

Cette rencontre réserve un moment drôle et tendre où les messages de préservations de la planète sont évoqués avec humour et bon sens. L’objectif étant de divertir petits et grands tout en permettant une prise de conscience quant aux conséquences de nos actes sur la planète et son avenir !

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.

